Полезные свойства абрикосов

Микроэлементы представлены солями железа и соединениями йода, которого особенно много в армянских сортах абрикоса. Поэтому систематическое употребление абрикосов позволяет предупредить заболевания щитовидной железы. Кроме того, йод обладает липотропным и антихолестериновым действием. Есть в абрикосе и пектин, способный выводить из организма токсические продукты обмена и холестерин.

Плоды абрикоса повышают гемоглобин в крови, что способствует увеличению сопротивляемости организма. Благоприятно влияют на процесс кроветворения, что особенно важно для страдающих анемией. Особенно полезны они при авитаминозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, ожирении. А так же помогают улучшить память и повышают мозговую активность, что бесспорно очень важно для людей занимающихся интеллектуальным трудом, школьникам и студентам. Полезны даже невкусные плоды диких абрикосов. Абрикосовый компот оказывает послабляющее действие при запоре. Плоды незаменимы при интоксикации тяжелыми металлами. Полезны как средство, поддерживающее здоровье онкологических больных.

Противоотечное, мочегонное действие густых настоев и отваров из кураги без сахара известно давно. Их широко используют в комплексной терапии многих заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. Можно вводить абрикосы и в рацион больных сахарным диабетом, но следует учесть, что узбекские и таджикские сорта (шептала) таким больным противопоказаны, поскольку содержание в них сахара составляет 80%.

С большой пользой курагу включают в так называемые магниевые диеты, применяемые для лечения гипертонической болезни и алиментарных форм малокровия.

Семена абрикосов идут на приготовление жирного абрикосового масла, близкого по составу к миндальному и персиковому. В абрикосовом масле содержится до 20% линолевой кислоты, до 14% стеариновой и до 5% миристиновой. Это масло не высыхает, но под воздействием света и воздуха быстро прогоркает. Его используют как растворитель жирорастворимых медикаментов, предназначенных для внутримышечного и подкожного введения.

Абрикосовую камедь, капельки или натеки прозрачной желтоватой массы на стволах деревьев, используют в производстве кровезамещающих жидкостей.

Абрикосовый сок полезен при пониженной кислотности, заболеваниях кишечника, сопровождающихся гнилостными процессами, так как он обладает бактерицидными свойствами.

0,75 стакана абрикосового сока достаточно для удовлетворения суточной потребности человека в витаминах.