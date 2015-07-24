На выходные в Украине будет до +40°

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины со ссылкой на Укргидрометцентр, Госавтоинспекция советует водителям планировать свои поездки, особенно на большие расстояния с учетом погодных условий: обязательно брать с собой прохладную воду в достаточном количестве и необходимые лекарства, стараться надевать в дорогу свободную, неплотную одежду, избегать употребления жирной и соленой пищи, парковаться по возможности в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля, не оставлять детей в закрытом автомобиле даже на короткое время.

Перед поездкой нужно обязательно проверить техническое состояние автомобиля. В жаркую погоду особое внимание нужно обращать на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах.