Для лечения туберкулеза в Украине будут применять новый препарат

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на совещании, при участии международных специалистов, обсудили возможности использования нового противотуберкулезного препарата «Бедаквилин» в Украине.

Как отмечали эксперты, одним из главных компонентов новой Глобальной стратегии по противодействию туберкулезу на период 2016 - 2035 гг. есть необходимость внедрения новых средств для лечения больных туберкулезом, в первую очередь мультирезистентного (МРТБ) и с расширенной резистентностью (РРТБ). На сегодня вопрос обеспечения доступа к новых противотуберкулезных препаратов для лечения больных МРТБ/ГГ ТВ, остается проблемным. Согласно статистическим данным УЦКС, за 2014 год в Украине зарегистрировано около 7855 больных с МРТБ, из них 1201 – с расширенной резистентностью.

На сегодняшний день препарат проходит III фазу клинических исследований и одобрен регуляторными органами Российской Федерации и США. Украина входит в перечень стран, которые могут подавать запрос на бесплатное получение бедаквилина в рамках уникальной программы пожертвований в соответствии с соглашением, которое было подписано между Агентством США по международному развитию и производителем бедаквилина «Джонсон и Джонсон». Регистрация препарата в Украине, согласно действующей нормативной базы осуществляется бесплатно, вне очереди и без проведения контроля качества.

Участники совещания обсудили пилотные регионы для внедрения лечения с использованием бедаквилина. Регионы будут отобраны с учетом поддержки руководителей противотуберкулезной службы внедрения пилота, эпидемиологически-напряженной ситуации с заболеванием туберкулезом, обеспечения надлежащей организации лечения больных МР ТБ поддержке USAID SIAPS для осуществления надлежащего фармаконадзора.

В совещании приняли участие представители ГУ «Украинский центр контроля за соцболезнями МОЗ Украины» (УЦКС), регионального бюро ВОЗ в Украине, USAID SIAPS «Системы улучшения доступа к лекарственным средствам и фармацевтических услуг» и специалистов по регистрации лекарственных препаратов Государственного экспертного центра МЗ Украины.