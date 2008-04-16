Витамины могут привести к преждевременной смерти - ученые

Прием витаминов может негативно сказаться на здоровье людей и привести к преждевременной смерти. Как пишет газета The Telegraph, об этом сообщили исследователи университета Копенгагена. Согласно их исследованиям, антиоксиданты, включающие витамины А и Е, нарушают естественную защиту организма и могут привести к преждевременной смерти.

Газета.ру