Какие продукты нельзя есть на завтрак: советы диетологов

Ученые убеждены, что ряд продуктов питания категорически не рекомендуется есть утром, если впереди вас ожидает насыщенный рабочий день. О каких именно продуктах идет речь, расскажет joinfo.ua.

Прежде всего, избегайте с утра употребления продуктов, которые провоцируют недостаток энергии и умственную заторможенность. Эти явления вызывает неправильную работу сосудов, а ее в свою очередь провоцирует так называемый «плохой» холестерин.

Сами по себе мясо, сметана, яйца полезны, но их избыточное употребление вызывает оседание холестерина на стенках сосудов, вследствие чего они становятся более хрупкими, плохо пропуская кровь и вызывая чувство усталости и слабости.

Также избегать стоит сладостей с высоким содержанием сахара и экстремально соленых закусок. Слишком большое количество сахара и соли вредят концентрации внимания и негативно сказываются на памяти.

Еще одним табу для завтрака является мясо индейки. Оно снижает работоспособность и вызывает усталость. Этим же чревато и употребление на завтрак мучных изделий – например, макарон.