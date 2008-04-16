В Украине началась масштабная кампания по тестированию студентов на ВИЧ

В Украине началась масштабная кампания по бесплатному тестированию студенческой молодежи на ВИЧ .

Об этом сообщил исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей КЛЕПИКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Это уникальный проект, которого в Украине еще не было. Бесплатное тестирование на условиях анонимности смогут пройти приблизительно 15 тысяч студентов, еще 100 тысяч студентов будет охвачено информационной компанией по профилактике ВИЧ/СПИД”, - сказал А.КЛЕПИКОВ.

По его словам, тестирование организовано в 50 высших учебных заведениях Киева, Днепропетровска и Одессы. “Кампания будет продолжаться с 15 апреля по 23 мая”, - добавил он.

А.КЛЕПИКОВ также сообщил, что кампанию по тестированию организовал Международный альянс по вопросам ВИЧ/СПИД в Украине при поддержке Фонда Levi Strauss и при партнерстве Министерства образования и науки, а также Министерства здравоохранения Украины.