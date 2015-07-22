На Донетчине заблокировано канал поставок лекарств террористам на оккупированную территорию

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что местная бизнес-структура поставляла на временно оккупированные террористами территории широкий спектр лекарственных средств. Согласно изъятым товарно-транспортным накладным, лекарства направлялись в Донецк, Макеевку и Шахтерск. По оперативной информации, большая часть медикаментов поступала непосредственно в незаконные вооруженные формирования боевиков, остальное реализовывалось по максимально завышенным ценам местным жителям.

«Лекарственные средства на украинской территории перегружались из фур в меньший транспорт и перевозились через линию соприкосновения вне блокпостов. Благодаря спецоперации СБУ в Днепропетровской и Донецкой областях была выявлена перевалочная база на Донетчине и полностью блокирован канал поставки лекарств», - сообщает пресс-центр.

Во время обысков в офисах и складских помещениях сотрудники спецслужбы изъяли договоры с контрагентами на оккупированных территориях, печати СПД, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность на оккупированной территории, а также 1 миллион 225 тысяч гривень, свыше 54,5 тысячи евро и 7 тысяч американских долларов.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации поставок лекарств террористам.