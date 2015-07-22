На Донетчине заблокировано канал поставок лекарств террористам на оккупированную территорию
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал поставки лекарственных средств террористам на оккупированную территорию Донецкой области.
СБУ заблокировала поставки лекарств террористам на оккупированную территорию Донбасса / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что местная бизнес-структура поставляла на временно оккупированные террористами территории широкий спектр лекарственных средств. Согласно изъятым товарно-транспортным накладным, лекарства направлялись в Донецк, Макеевку и Шахтерск. По оперативной информации, большая часть медикаментов поступала непосредственно в незаконные вооруженные формирования боевиков, остальное реализовывалось по максимально завышенным ценам местным жителям.
«Лекарственные средства на украинской территории перегружались из фур в меньший транспорт и перевозились через линию соприкосновения вне блокпостов. Благодаря спецоперации СБУ в Днепропетровской и Донецкой областях была выявлена перевалочная база на Донетчине и полностью блокирован канал поставки лекарств», - сообщает пресс-центр.
Во время обысков в офисах и складских помещениях сотрудники спецслужбы изъяли договоры с контрагентами на оккупированных территориях, печати СПД, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность на оккупированной территории, а также 1 миллион 225 тысяч гривень, свыше 54,5 тысячи евро и 7 тысяч американских долларов.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации поставок лекарств террористам.