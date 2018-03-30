Финансирование программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Украине - под угрозой

Министерство здравоохранения Украины, на выполнение Указа Президента Украины от 12 декабря в 2007 г. №1208, разработало проект Концепции Общегосударственной целевой программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 года, направленной на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Над проектом Концепции работала Рабочая группа, состоявшая из представителей всех заинтересованных министерств и ведомств. За основу финансовых расчетов, положена реальная и прогнозируемая эпидемическая ситуация в стране, которая обосновывает объемы профилактической, лечебной, социальной, информационной и других видов деятельности, направленной на стабилизацию распространения ВИЧ-инфекции в стране, уменьшение заболеваемости и смертности от СПИДа.

Таким образом, объем финансирования, представленный в проекте Концепции и необходимый для реализации Общегосударственной целевой программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 года, составляет 6 530 525 тыс. грн. в том числе государственный бюджет - 5857437,4 тыс. грн. местный бюджет -15786,5 тыс грн., другие источники - 515222,6 тыс. грн.

Проработанный Рабочей группой проект Концепции после проведения общественного обсуждения и согласования со всеми областными государственными администрациями, Министерствами и ведомствами (кроме Министерства финансов, экономики и юстиции) рассмотрено на заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу 21 марта 2008 года. Решениям Национального совета проект Концепции одобрен и рекомендован к утверждению Кабинета Министров Украины.

Министерство финансов не согласилось с определенным объемом финансирования и сократило его втрое. Достижение цели, заданий и ожидаемых результатов, которые предусмотрены проектом Концепции и согласованы всеми министерствами, невозможно при условии предложенного Минфином объема финансирования. Организация и внедрение противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий в стране, где наблюдается масштабная эпидемия ВИЧ/СПИДа, при условии недостаточного финансирования не приведет к ожидаемым результатам, увеличит экономические убытки в будущем.

Прогнозные потери доходов в результате влияния эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине в 2008 году имеют такие показатели:

Потери Государственного бюджета - 464 794,1 тыс грн.;

Потери доходов бюджетов целевых социальных фондов - 472 005,1 тыс грн.;

Потери прибыли предприятий - 12 931,5 тыс грн.;

Другие потери - 479 040 тыс грн.;

Всего- 1 428 771,1 тыс грн..

Первый заместитель министра здравоохранения Украины Николай Проданчук обратился к вице-премьер-министру страны, Председателю Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу Ивану Васюника: "Министерство здравоохранения Украины, как основной координатор борьбы со СПИДом, обращается с просьбой Вашего личного вмешательства для решения отмеченного вопроса, поскольку для реализации эффективной государственной политики в сфере противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа крайне необходимым является выделение финансирования в полном объеме".

Соответствующее обращение поступило и к Министру финансов Украине Виктору Пинзенику. Межведомственная рабочая группа во главе с председателем Комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и др. социально опасным болезням Василием Петренко доработала документ, где учла объемы финансирования из государственного бюджета в размере 1 698 700,2 тыс. грн., которые определило Министерство финансов Украины. Вместе с тем, члены рабочей группы выразили отдельное мнение:

"Достижение цели, заданий и ожидаемых результатов, предусмотренных проектом Концепции при условии финансирования в размере 5 857 437,4 тыс. грн. из государственного бюджета, невозможно за счет предложенного Минфином объема финансирования, которое в 3,5 раза меньше».

Члены рабочей группы определили ряд аргументов:

Предложенный объем финансирования не обеспечит комплексность мероприятий в рамках программы и сделает невозможным существенное расширение услуг и программ лечения и профилактики среди общего населения и групп высокого риска, которые являются решающими для сдерживания эпидемии и ее последствий. Предложенные Министерством финансов Украины объемы финансирования недостаточны даже для обеспечения существующих потребностей в лечении больных СПИДом; не позволит стабилизировать ситуацию, а игнорирование существующих проблем приведет к значительному ухудшению и даже к социальному напряжению среди больных, которые не будут получать надлежащую медицинскую помощь; негативно повлияет на отношения Украины с донорами, в частности с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, осложнит привлечение долгосрочной международной финансовой и технической помощи; недостаточный уровень финансирования Программы противоречит требованиям Указа Президента Украины и ухудшит имидж Украины как государства, которое провозглашает борьбу с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, как один из приоритетов государственной политики в социальной сфере.

Члены рабочей группы обратились к руководству Министерства финансов Украины с просьбой "вынести на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект Концепции "Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 года" в части "Оценка финансовых, материально-технических, трудовых ресурсов, необходимых для выполнения программы" с целью обеспечения минимальных потребностей объемов финансирования из государственного бюджета в размере 5 857 437,4 тыс. грн.".