Если тебе так хочется надеть на завтрашнюю прогулку любимые джинсы, но, увы, ты в них уже не влезаешь, то тебе просто необходима однодневная фруктовая диета.

При шестиразовом питании ты за день получишь только 810 калорий.

Так что же следует съесть, чтобы похудеть?

На завтрак тебе следует приготовить такой салат. Для его приготовления тебе необходимо влить в двести граммов обезжиренного творога пятьдесят граммов минеральной воды. Перемешай смесь, после чего, мелко порежь половинку банана и добавь его к творожной массе. Сверху салатик следует сбрызнуть лимонным соком.

На второй завтрак тебе придется ограничиться яблоком. На обед, необходимо, на одной столовой ложке растительного масла поджарить блинчики.

Для приготовления теста тебе следует перемешать одну столовую ложку муки, одно яйцо, шесть столовых ложек минеральной воды, а также небольшое количество сахара. Блинчики нужно съесть с одной столовой ложкой яблочного пюре. На полдник съешь одно яблоко. На ужин у тебя будет фруктовый салат.

Для его приготовления тебе следует взять любые четыре вида фруктов на выбор, порезать их, после чего полить апельсиновым соком и одной столовой ложкой меда.

Перед сном можно съесть еще одно яблоко. Таким образом, ты целый день будешь что-то есть, поэтому не возникнет чувство голода, при этом, количество калорий, содержащихся в твоей пище, будет очень низким, а любимые джинсы вновь станут впору. Кроме того, все блюда, которые войдут в твое дневное меню очень вкусные и легкие. Попробуй.