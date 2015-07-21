Яценюк пообещал выделить средства Днепропетровской области на лечение раненых бойцов АТО

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал выделить средства медицинским учреждениям Днепропетровской области на лечение бойцов, раненых во время проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

“В пятницу парламент проголосовал законопроект, предложенный правительством о дополнительном выделении 5,5 млрд грн на национальную безопасность и оборону. Я ожидаю, что президент подпишет этот законопроект. Я вас услышал и мы обязательно решим вопрос о выделении средств Днепропетровской области”, - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко обратился в Министерство здравоохранения и Министерство обороны с просьбой компенсировать области затраты на лечение раненых участников АТО.

В своем письме он подчеркнул, что за время проведения АТО Днепропетровская область приняла самое большое в Украине количество раненых – 5,5 тысяч. Лечение и питание военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях стоило областному бюджету почти 22 млн грн. По закону, государство выделяет средства на лечение раненых только военным госпиталям, а гражданские медицинские учреждения финансируются из областных бюджетов. "Бюджет региона не безграничен, поэтому крайне необходимо изыскивать другие финансовые ресурсы для лечения бойцов», - отметил Резниченко.