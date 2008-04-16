20-летняя харьковчанка умерла в салоне красоты

После сеанса загара девушка потеряла сознание и умерла еще до приезда скорой помощи.

Трагедия произошла на Салтовке в одном из торговых комплексов в фитнес-клубе «Малибу». Как установили правоохранители после нескольких минут загара девушка, обратилась к администратору салона – 20-летней Екатерине Ляшко стало плохо и она потеряла сознание.

Администрация и дирекция заведения сразу же вызывали скорую и пытались самостоятельно оказать первую помощь. Однако это не помогло. Девушка умерла еще до приезда медиков. Позже, говорят в райотделе, было установлено, что девушка умерла от кардиопатии и острого расстройства кровообращения. В бюро судмедэкспертиз, говорят, что это заболевание наследственное.

По словам начальника уголовного розыска Салтовского отдела Андрея Северина, спасти девушку было невозможно, не смотря на то, что скорая приехала в фитнес-клуб через 10 минут.

Загорать в солярии можно и сейчас. По словам директора заведения, аппарат солярия новый и не представляет угрозы здоровью. Девушку, как и всех других клиентов, по его словам, предупреждали об ограничениях, при которых загорать категорически запрещается.

Клиенты заведения говорят что, фитнес-клуб не закрывали и в тот день, когда случилась трагедия. Позагорать можно было буквально через несколько минут.

Правоохранители не возбудили уголовное дело по факту смерти девушки из-за «отсутствия состава преступления».

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