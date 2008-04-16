Туберкулез уже сравнивают со СПИДом

Как часто вам приходится встречать громко кашляющих людей? На улице или в транспорте многие из них даже не прикрывают рот рукой. У медиков есть такое понятие – «низкая кашлевая культура» – и у нас она именно такая. А ведь во многих случаях кашель, увы, бывает признаком туберкулеза...

Известно, что в Украине растет эпидемия этого тяжелого инфекционного заболевания. О том, как от него уберечься, рассказывает заведующий кафедрой фтизиатрии Института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук Виктор Мясников.

– Наивно полагать, что нам удастся «заблокировать» эту эпидемию в ближайшее время, – говорит Виктор Григорьевич. – Сегодня, как и в позапрошлом веке, основные носители вируса – люди низкого социально статуса. И представьте себе, как можно заставить лечиться, например, бомжа или наркомана! А ведь у таких людей эта инфекция имеет крайние формы: недуг протекает с полной деструкцией легочной ткани, образованием каверн в легком, легочными кровотечениями. При отсутствии необходимого лечения туберкулез заканчивается гибелью больного. Правда, все чаще вирус подхватывают и люди вполне благополучные: учителя, медсестры, врачи, предприниматели, музыканты. Среди них много молодежи, студентов, молодых мам, в особенности после родов.

При всех современных возможностях диагностики, у большинства больных туберкулез выявляется совершенно случайно. Наши люди на флюорографию не спешат, неоправданно избегают рентгена, не говоря уже об анализах крови и прочих обследованиях. Вот мы и имеем самую настоящую эпидемию, – объясняет Виктор Григорьевич.

По словам ученого, особенно опасен мультирезистентный туберкулез. Он устойчив к традиционным препаратам типа римфампицина и изониазида. Поэтому врачам приходится ломать голову над индивидуальной схемой лечения для каждого больного.

Развивается мультирезистентный туберкулез часто из-за несвоевременной диагностики или же неправильно подобранной антитуберкулезной химиотерапии. Этот диагноз чаще ставят тем пациентам, которые не выдерживают положенных сроков лечения, игнорируют назначения, не соблюдают режим и просто избегают фтизиатров.

– Сегодня мы можем лечить больных туберкулезом в стационаре 3–4 месяца, от силы – полгода, – сетует Виктор Григорьевич. – Причем все это делается за государственный счет. Дальше люди должны самостоятельно принимать препараты не менее двух лет, до полного исчезновения туберкулезной палочки.

К сожалению, теперешним законодательством не предусмотрена ответственность за уклонение от лечения туберкулеза. Люди давно сами решают свою судьбу, что им и как делать: лечиться или умереть, – объясняет Виктор Григорьевич.

По словам заведующей терапевтическим отделением НИИ фтизиатрии им. Н.Ф.Яновского Елены Шапошниковой, сегодня туберкулез чаще всего ассоциирован с вирусными заболеваниями, СПИДом, половыми инфекциями. Это ставит его в один ряд с наиболее опасными болезнями нынешнего века.

Для того, чтобы не заболеть, по мнению Елены Николаевны, в жизни любого человека должно быть как можно меньше состояний с приставками «недо-» и «пере-». Переутомление, переохлаждение, перегрев, недоедание, недосыпание... Самый обыкновенный стресс – это всегда фактор риска, способный запустить каскад болезни. По мнению специалистов, если туберкулез обнаружен вовремя, а пациент соблюдает необходимый протокол лечения – шансы на полное излечение современная медицина дает хорошие.

Слабость и непроходящий кашель – идите к врачу

Долгое время на фоне сниженного иммунитета туберкулез никак себя не проявляет, маскируясь под другие заболевания. При этом большинство пациентов не придают значения таким симптомам, как слабость, повышенная утомляемость, беспокойный сон, плохой аппетит, резкое похудение, депрессия. Постоянный кашель на протяжении трех недель, с выделением мокроты – серьезный повод для того, чтобы срочно сделать рентген и бактериальный анализ мокроты.

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