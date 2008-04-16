Бедность может спровоцировать психические заболевания - ВОЗ

Бедность может способствовать развитию психических болезней, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на доклад директора Департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения Бенедетто Сарачено.

"Бедность может быть фактором, способствующим развитию психических болезней, приводящим к росту депрессий, самоубийств, алкогольной зависимости, задержке умственного развития. В случаях с другими патологиями, бедность способствует ухудшению состояния больного, как в случае с шизофренией", - сказал Сарачено.

В мире более 150 млн. человек страдают депрессией, 50 млн. - эпилепсией, 25 млн. - шизофренией, 24 млн. - болезнью Альцгеймера и более 115 млн. - нарушениями психики из-за употребления алкоголя и наркотиков, говорится в докладе Сарачено.

Доклад представлен на проходящей с 15 по 18 апреля в Италии международной встрече "Укрепление систем психического здоровья жителей в странах с низким и средним уровнем дохода". На международную встречу в Римини собрались представители 15 стран мира с низким и среднем уровнем жизни. Эксперты медицины, психологии, социологии обсуждают, как помочь более 400 млн. человек с различными психическими отклонениями, которые по причине бедности лишены должного медицинского лечения, решить проблемы психического здоровья.

ICTV