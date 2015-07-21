Сегодня в Украине ожидаются грозы и сильные ливни

09:55, 21 июля 2015
Страна
191

Во время гроз в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с, на севере Левобережья местами сильные дожди.

Ожидаются грозы и сильные ливни / Фото: УНИАН

Сегодня в Украине ожидаются грозы и сильные ливни.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21 июля ночью в Украине, кроме западной части, а также днем в восточных областях и Приазовье грозы.

Во время гроз в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с, на севере Левобережья местами сильные дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter