Сегодня в Украине ожидаются грозы и сильные ливни
09:55, 21 июля 2015Страна
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Во время гроз в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с, на севере Левобережья местами сильные дожди.
Ожидаются грозы и сильные ливни / Фото: УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы и сильные ливни.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21 июля ночью в Украине, кроме западной части, а также днем в восточных областях и Приазовье грозы.
Во время гроз в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с, на севере Левобережья местами сильные дожди.
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