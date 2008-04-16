В Киеве проведут экспресс-тестирование студентов на ВИЧ

Для обеспечения доступности студенческой молодежи консультативно-диагностических услуг по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, распространения методики добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ, с целью распространения информационных материалов и презервативов, а также привлечения медицинских работников к проведению добровольного консультирования и тестирования, привлечения внимания населения к проблемам эпидемии ВИЧ/СПИД столичная власть разработала ряд важных мероприятий.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, с этой целью проведен тренинг для медработников по вопросам добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ, направлены специалисты для участия в проведении экспресс-тестирования на ВИЧ студентов вузов города с 15 апреля до 23 мая текущего года.

При заборе крови медицинских работников обеспечат аптечками, необходимым набором медицинского инструментария для одноразового использования, средствами индивидуальной защиты и т.п.