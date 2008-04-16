Все водители-перевозчики должны пройти флюорографию

В течении двух месяцев все водители-перевозчики в Полтаве должны сделать флюорографию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-служба горисполкома Полтавы.

По их данным, у некоторых водителей в Полтаве недавно выявили туберкулёз.

«При их публичном характере работы – это повод для обеспокоенности. Мы выдвинули требования перевозчикам-работодателям - обратить внимание на флюорографическое обследование работников. Строк исполнения – 2 месяца. Потом соответствующие службы будут проводить рейды-проверки на маршрутах».-сказал заместитель городского главы Полтавы, руководитель координационного совета по вопросам профилактики и борьбы с заболеваемостью на туберкулёз Александр Русин.