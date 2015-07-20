В Куйбышевском районе Донецка закрыт пункт выдачи помощи от Штаба Ахметова

Адрес пункта: пр. Панфилова, 86 (ДК Куйбышева).

Пункт возобновит работу, как только исчезнет угроза безопасности мирных жителей и волонтеров. Оперативную информацию о возобновлении работы пункта можно узнать из новостей на сайте Штаба http://www.fdu.org.ua/и через сервис «Онлайн-помощь».