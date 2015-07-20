В Куйбышевском районе Донецка закрыт пункт выдачи помощи от Штаба Ахметова
13:19, 20 июля 2015Страна
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Сегодня, 20 июля 2015 года, в связи с обострением ситуации и возобновлением интенсивных обстрелов закрыт пункт выдачи помощи от Штаба Рината Ахметова в Куйбышевском районе города Донецка.
Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова
Адрес пункта: пр. Панфилова, 86 (ДК Куйбышева).
Пункт возобновит работу, как только исчезнет угроза безопасности мирных жителей и волонтеров. Оперативную информацию о возобновлении работы пункта можно узнать из новостей на сайте Штаба http://www.fdu.org.ua/и через сервис «Онлайн-помощь».
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