Львовщина: двое мужчин пострадали от укусов змей

12:23, 20 июля 2015
Страна
225

На Львовщине в выходные двое жителей Сколовского районную пострадали от укусов змей.

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в реанимационное отделение Сколевской районной больницы с диагнозом „укус змеи в ногу” были госпитализированы 26-летний житель с. Верхняя Рожанка и 27-летний житель с. Оров, которых в собственном дворе в голень укусила змея.

Состояние обоих пострадавших средней тяжести.

В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадали 20 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter