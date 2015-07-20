Львовщина: двое мужчин пострадали от укусов змей

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в реанимационное отделение Сколевской районной больницы с диагнозом „укус змеи в ногу” были госпитализированы 26-летний житель с. Верхняя Рожанка и 27-летний житель с. Оров, которых в собственном дворе в голень укусила змея.

Состояние обоих пострадавших средней тяжести.

В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадали 20 человек.