Самый полезный фрукт - яблоко
Считают австралийские ученые
Австралийские ученые после многолетних исследований определили самый полезный для человека фрукт. Им оказалось обычное яблоко.
По словам специалистов, яблоки оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм благодаря наличию мощных антиоксидантов. К тому же, в яблоках содержится наибольшее количество витаминов и полезных веществ, которые снижают риск образования раковых опухолей и защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые также выяснили, что одно яблоко содержит в полтора раза больше антиоксидантов, нежели их содержится в трех апельсинах или восьми бананах.
Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять 2-3 чашки яблочного сока или съедать 2-4 яблока.
Ранее американские ученые доказали, что регулярное употребление яблок и яблочного сока предотвращает разрушение клеток мозга, приводящее к потере памяти.