Самый полезный фрукт - яблоко

Австралийские ученые после многолетних исследований определили самый полезный для человека фрукт. Им оказалось обычное яблоко.

По словам специалистов, яблоки оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм благодаря наличию мощных антиоксидантов. К тому же, в яблоках содержится наибольшее количество витаминов и полезных веществ, которые снижают риск образования раковых опухолей и защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также выяснили, что одно яблоко содержит в полтора раза больше антиоксидантов, нежели их содержится в трех апельсинах или восьми бананах.

Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять 2-3 чашки яблочного сока или съедать 2-4 яблока.

Ранее американские ученые доказали, что регулярное употребление яблок и яблочного сока предотвращает разрушение клеток мозга, приводящее к потере памяти.