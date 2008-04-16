Правильно ли Вы дышите?

Какое же дыхание является правильным? Индийские мудрецы дали ему такое определение: дыхание, во время которого выдох в 3-4 раза длиннее вдоха (если вдох длится 2-3 секунды, то выдох - 6-8 или 9-12 сек). Что же касается частоты дыхания, то считают, что оно должно быть не частым. Поэтому йоги постепенно сокращают частоту дыхания, доводя до 6-3 вдохов-выдохов в минуту, тогда как у большинства людей частота дыхания в среднем у взрослых составляет 12-15 вдохов и столько же выдохов за минуту, у подростков - 16-20.

Еще одна беспрекословная истина - дышать нужно носом. Потому что только этот орган предназначен для дыхания, а рот - для употребления пищи.

В случае нормального носового дыхания воздух, проходя через носовые ходы, согревается и очищается от пыли. Кроме того, в случае носового дыхания воздух, раздражая рецепторы слизевой оболочки носовых ходов, рефлекторно способствует расширению капилляров головного мозга и таким образом улучшает его функции и усиливает глубину дыхания. Люди давно заметили, что если ребенок дышит только ртом, например, при наличии аденоидов, то он отстает в умственном развитии сравнительно с другими детьми.

Нарушение носового дыхания, предопределено аденоидами, полипами носа или воспалительными процессами в придаточных пазухах носа (синусах) вызывает ослабление высшей нервной деятельности не только у детей, но и у взрослых.

Нужно отметить, что у взрослых мужчин и женщин есть некоторые отличия в типах дыхания. У мужчин преимущественно диафрагмальный тип дыхания, а у женщин - реберный. У молодых людей - смешанный тип дыхания. Эти отличия являются естественными и нормальными.