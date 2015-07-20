Пострадавшую от взрыва женщину-милиционера отправили на лечение в Израиль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

В пресс-службе отметили, что пострадавшую каретой скорой помощи в сопровождении израильских врачей перевезли на аэродром, где специальным самолетом ее доставят в Израиль.

В пресс-службе подтвердили, что предварительно ожидался прилет во Львов президента Украины Петра Порошенко, однако почему он не прибыл в пресс-службе облгосадминистрации информацией не владеют.