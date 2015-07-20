Пострадавшую от взрыва женщину-милиционера отправили на лечение в Израиль
09:40, 20 июля 2015Страна
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Со Львова пострадавшую от взрыва участкового инспектора, капитана милиции Надежду Андрухив отправили на лечение в Израиль.
Пострадавшую от взрыва женщину-милиционера из Львова отправили на лечение в Израиль / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.
В пресс-службе отметили, что пострадавшую каретой скорой помощи в сопровождении израильских врачей перевезли на аэродром, где специальным самолетом ее доставят в Израиль.
В пресс-службе подтвердили, что предварительно ожидался прилет во Львов президента Украины Петра Порошенко, однако почему он не прибыл в пресс-службе облгосадминистрации информацией не владеют.
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