Чем полезны перепелиные яйца

Яйцо и мясо перепелов - ценнейшие диетические продукты. Об эффективности применения перепелиных яиц в диете больных знали еще в глубокой древности.

Перепелиные яйца весят 10-12 г, обладают тонкой хрупкой скорлупой и различной окраской. Содержат больше биологически активных веществ и по вкусовым качествам яйца перепелов превосходят яйца других видов сельскохозяйственной птицы. Едят перепелиные яйца печеными, вареными, сырыми, жареными, маринованными. Их используют в кулинарии для приготовления омлетов, яичниц и майонезов, а также для украшения салатов или горячих блюд.

Перепелиное яйцо - это кладовая питательных веществ и терапевтических средств. По сравнению с куриным яйцом в одном грамме перепелиного содержится больше витаминов: А - в 2,5 раза, В1 - в 2,8 и В2 - в 2,2 раза. В пяти перепелиных яйцах, по массе равных одному куриному, в 5 раз выше уровень фосфора и калия, в 4,5 раза - железа. Значительно больше в яйцах перепелов меди, кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот. По содержанию таких незаменимых аминокислот, как тирозин, треонин, лизин, глицин и гистидин, перепелиные яйца превосходят куриные. Тиразин, как известно, играет значительную роль в метаболизме и способствует формированию пигмента, обусловливающего здоровый цвет кожи. Вот почему перепелиные яйца используются, в косметической промышленности. Перепелиные яйца являются концентрированным биологическим набором необходимых человеку веществ.

Особенно успешно перепелиные яйца лечат хронический холецистит, бронхиальную астму, болезни сердца, нервную систему. Перечень болезней можно продолжить и дальше, но не это главное. Главное то, что в отличие от медикаментов, употребление яиц перепелов не наносит вреда ни одному органу в организме человека, а пользу дает огромную.

Повышенное содержание витаминов, минеральных веществ и незаменимых аминокислот приводит к накапливанию их в организме, и следовательно, к повышению иммунной защиты организма. Высокое содержание витаминов группы В способствует улучшенной работе нервной системы, человек становится более спокойным, уравновешенным. Высокое содержание фосфора, калия, железа улучшает память, у беременных женщин не разрушаются зубы. Одним из ценнейших свойств перепелиных яиц является их длительная сохранность. При комнатной температуре они могут хранится до 30 дней, а в холодильнике - до 60 суток, при сохранной оболочке. Происходит это благодаря высокому содержанию аминокислоты - лизоцин, это вещество одно из восьми незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются организмом человека. Лизоцин препятствует развитию вредной микрофлоры, как в яйце, так и в организме человека.

Самая ценная скорлупа - тоже перепелиная. Исследования медиков показали, что скорлупа перепелиных яиц, состоящая на 90% из карбоната кальция (углекислый кальций), как раз усваивается легко. При этом она содержит все необходимые для организма микроэлементы: медь, фтор, железо, марганец, молибден, фосфор, серу, цинк, кремний и другие - всего 27 элементов! Особенно важно значительное содержание в ней кремния и молибдена - этими элементами крайне бедна наша повседневная пища, но они совершенно необходимы для нормального протекания биохимических реакций в организме.

Введение в пищу измельченной скорлупы перепелиных яиц показало ее высокую терапевтическую активность и отсутствие каких-либо побочных действий, в том числе бактериального заражения. Принимав яичную скорлупу, можно не опасаться, что излишек отложится на костях и суставах, не опасаться мочекаменной болезни. Если в нем нeт необходимости - он идеально выводится из организма.

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