Образование объявлено фактором стресса

Образованные люди значительно чаще подвергаются стрессу, чем те, кто не получил диплом, - к такому выводу пришли ученые из университета Северной Каролины.

В ходе своего исследования они обнаружили, что люди с высшим образованием пребывают в состоянии стресса 44% своего времени, а те, кто не окончил учебное заведение - лишь 30%.

Однако это вовсе не означает, что желающим избегать стрессов нужно обходить стороной университеты. Потому что малообразованные люди, хотя и реже подвергаются стрессу, но значительно хуже его переносят. Они не обладают всей необходимой информацией о доступных способах преодоления стресса. К этим способам современная медицина относит различные увлечения и хобби, натуральные препараты, помогающие справиться со стрессом, такие как, например, Персен, а также активные занятия спортом.

Поскольку люди с низким социопсихологическим статусом не пользуются эффективными способами снятия эмоционального напряжения, у них происходит постепенное накопление стрессовых влияний, которое приносит серьезный вред их здоровью.

Medvesti.ru