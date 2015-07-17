19-летнему юноше нужна ваша помощь

Игорю Евчаку со Львова исполнилось только 19 лет. Парень мечтает стать программистом, но из-за тяжелой болезни не смог закончить лицей. Уже почти четыре года Игорь борется с тяжелой онкогематологической болезнью - лимфомой Ходжкина, прошел через девять курсов высокодозовой химиотерапии и аутотрансплантацию костного мозга.

Болезнь , к сожалению, вернулась, но есть все шансы ее остановить – Игорю нужно современное дорогостоящее лечение препаратом брентуксимаб, это примерно 150 тысяч гривен на 1 курс, а всего ему нужно пройти 8 курсов.

Игорь – единственный сын у матери, она воспитывает его сама и на предыдущее лечение потратила все свои сбережения, деньги собирали родственники, друзья и знакомые по церквям.

Просим всех неравнодушных помочь женщине спасти сына!

Телефон матери +380680473892 Евчак Галина Ивановна

Счет в Приватбанке 4627081203099341