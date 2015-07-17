Повышена денежная помощь в случае инвалидности военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 279 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, повышен уровень единоразовой денежной помощи в случае гибели военнослужащих (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности при исполнении указанными выше категориями военнослужащих воинского долга.

Этим законом внесены изменения в Закон Украины "О милиции". Ими предусмотрено, что выплата единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности работника милиции, который принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон Украины "О борьбе с терроризмом". Ими предусмотрено, что в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, сотрудников милиции во время непосредственного участия в контртеррористической операции единоразовая денежная помощь назначается и выплачивается в размере и порядке, определенными Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

В Заключительных положениях предусмотрено, что этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Также устанавливается, что действие этого Закона не распространяется на лиц, в отношении которых до вступления в силу этого закона было принято решение о назначение и выплате им единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, или которые получили вместо указанной помощи другие компенсационные выплаты в соответствии с законодательством.