Полезные свойства малины

Всем известно полезное свойство малины при простудных заболеваниях понижать температуру. Не меньше заслуживают внимания и способности этой ягоды останавливать кровотечение и выводить токсины. Малина и ее полезные свойства также помогут людям, которые страдают радикулитом, анемией, атеросклерозом.

Малину добавляют в чай, который рекомендуется пить во время простуды.

Многие считают, что малиновое варенье обладает такими же полезными свойствами, как и свежая ягода, но это не так. Конечно, она все еще останется полезной, но ведь ни для кого не секрет, что при термической обработке много полезных веществ разрушается. Тем не менее, во время болезни, как свежая малина, так и малиновое варенье послужат отличным подспорьем аспирину. Ведь помимо жаропонижающего, малина обладает и такими свойствами как потогонное и легкое обезболивающее.

Читайте такжеКому нельзя есть вишни

Также малина обладает мочегонным свойством. Она может способствовать борьбе с болезнетворными бактериями и вирусами, такие как: дрожжевые споры, грибки и золотистый стафилококк.

Малина улучшает цвет лица и его состояние, поэтому ее рекомендуется употреблять женщинам.

Помимо витаминов, которые положительно влияют на наш организм, минералы играют не меньшую роль. Например, медь, которая входит в состав малины, нормализует и регулирует работу нервной системы. Людям, которые испытывают постоянные стрессы и нервные срывы желательно внести ее в свой рацион питания.

Из-за содержащейся в малине салициловой кислоты, она полезна при болезнях суставов. Магний полезен для сердечнососудистой и нервной систем. Витамин К для свертывания крови.

Малина очень богата пищевыми волокнами, что крайне положительно сказывается на работе кишечника и за счет этих волокон снижается всасывание холестерина.

Интересный факт, что малина помогает избавиться от похмельного синдрома за счет содержащихся в ней фруктовых кислот.