Бюджетный комитет ВР поддержал законопроект о реформировании медицины

12:15, 16 июля 2015
Страна
147

Бюджетный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект, инициированный Минздравом Украины

062.ua

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили поблагодарил народным депутатам за конструктивную работу.

"Парламентский комитет по вопросам бюджета единогласно поддержал инициированный Минздравом законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно совершенствования законодательства Украины по вопросам здравоохранения» (№2311а). На заседании состоялось профессиональное обсуждение предлагаемых нововведений и технических нюансов, никаких замечаний по сути предложений озвучено не было», - сказал Квиташвили.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter