Бюджетный комитет ВР поддержал законопроект о реформировании медицины
12:15, 16 июля 2015Страна
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Бюджетный комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект, инициированный Минздравом Украины
Парламентский комитет по вопросам бюджета единогласно поддержал инициированный Минздравом законопроект / 062.ua
Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили поблагодарил народным депутатам за конструктивную работу.
"Парламентский комитет по вопросам бюджета единогласно поддержал инициированный Минздравом законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно совершенствования законодательства Украины по вопросам здравоохранения» (№2311а). На заседании состоялось профессиональное обсуждение предлагаемых нововведений и технических нюансов, никаких замечаний по сути предложений озвучено не было», - сказал Квиташвили.
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