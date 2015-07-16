Бюджетный комитет ВР поддержал законопроект о реформировании медицины

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили поблагодарил народным депутатам за конструктивную работу.

"Парламентский комитет по вопросам бюджета единогласно поддержал инициированный Минздравом законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно совершенствования законодательства Украины по вопросам здравоохранения» (№2311а). На заседании состоялось профессиональное обсуждение предлагаемых нововведений и технических нюансов, никаких замечаний по сути предложений озвучено не было», - сказал Квиташвили.