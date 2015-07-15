На востоке Украине не хватает чистой питьевой воды - ЮНИСЕФ

Как отмечают в Центре новостей ООН, причиной такой ситуации стало повреждение систем водоснабжения в результате военного конфликта.

«Вода - одна из самых острых потребностей детей и взрослых на востоке Украины. По нашим оценкам, около 1,3 миллиона человек имеют ограниченный доступ к безопасной питьевой воде в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей», - заявила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

По ее данным, с серьезными проблемами с доступом к воде столкнулись более 470 тысяч человек, в том числе 118 тысяч детей, которые проживают на неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области. Многие семьи вынуждены полагаться на доставку воды гуманитарными организациями или едут за водой в ближайшие села.

В Мариуполе, где население составляет 500 тысяч человек, поставки воды прекратились по водоканалу «Северский Донец – Донбасс», который серьезно пострадал в результате обстрелов. Жители города теперь пользуются водой из водохранилища, которое быстро опустошается.

В ЮНИСЕФ опасаются вспышки инфекционных заболеваний, которые связаны с потреблением нечистой воды.

Также в Детском фонде ООН отметили, что боевые действия на востоке Украины продолжают оказывать негативное влияние на жизнь детей. С марта 2014 года в результате конфликта, по крайней мере, 68 детей были убиты и 182 ребенка получили ранения. Почти 1,4 миллиона человек, в том числе 174 тысячи детей, стали внутренне перемещенными лицами в Украине. Около пяти миллионов человек, в том числе 1, 7 миллиона детей, в той или иной мере пострадали от конфликта на востоке Украины.

ЮНИСЕФ обратился к донорам с призывом выделить 55 миллионов 800 тысяч долларов США для оказания помощи детям и семьям на востоке Украины. В настоящее время дефицит финансирования составляет 81 процент.