Словения поможет в реабилитации украинских детей из Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Эрьявец отметил, что Словения в рамках своих возможностей прилагает все усилия, чтобы помогать Украине в гуманитарной сфере. «Начиная с 2005 года Словения принимает украинских детей, которые пострадали от последствий Чернобыльской катастрофы. Теперь мы воплощаем в жизнь новый проект для реабилитации детей расселенных семей. В этом году 160 детей примут участие в этой программе реабилитации. В марте одна группа детей уже была в Словении на реабилитации», - сказал министр.

По его словам, в августе в Словении ожидают принять на реабилитацию еще две группы таких детей.

Как сказал Эрьявец, также в Словении проходят реабилитацию раненные украинские военнослужащие.