Врачи одновременно пересадили почки шести пациентам

Американские врачи из клиники Джонса Хопкинса провели операцию по одновременной пересадке почек шести пациентам. По словам врачей, на сегодняшний день одновременная пересадка шести почек – самая масштабная операция такого рода в мире.

Серия пересадок стала возможна благодаря появлению донора-добровольца, готового пожертвовать свою почку любому нуждающемуся человеку. Родственники пяти из шести кандидатов на трансплантацию были готовы отдать им почку, однако не могли этого сделать из-за тканевой несовместимости. В то же время их органы могли подойти другим пациентам. С появлением шестой донорской почки врачи смогли произвести обмен, в результате которого походящие трансплантаты получили все больные.

Все 12 операций были проведены в один день, поскольку нельзя было исключить, что кто-то из потенциальных доноров может неожиданно отказаться от своего намерения.

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