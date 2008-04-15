”Индар” в 2007 г. увеличила чистую прибыль до 3,81 млн грн

ЗАО "Индар" в 2007 г. увеличило чистую прибыль на 3,28% по сравнению с предыдущим периодом – до 3,81 млн грн.

Об этом сообщается в официальном отчете предприятия. При этом доход от реализации продукции возрос с 86,29 млн грн до 95,15 млн грн, а валовая прибыль уменьшилась с 24,49 млн грн до 22,02 млн грн. Себестоимость реализации увеличилась с 61,52 млн грн до 71,58 млн грн, административные затраты - с 7,14 млн грн до 8,43 млн грн. Вместе с тем затраты на сбыт уменьшились с 9,63 млн грн до 7,86 млн грн, материальные затраты - с 55,4 млн грн до 54,34 млн грн, прочие операционные затраты - с 14,43 млн грн до 14,38 млн грн.

ЗАО "Индар" (г. Киев) является специализированным фармацевтическим предприятием по производству инсулинов. Выпускает 28 наименований препаратов инсулина.

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