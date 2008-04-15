Если Ваш ребенок сильно устает...

В подростковом возрасте многим детям приходится несладко. Мало того, что в этот период ребенок зачастую становится агрессивным, неуравновешенным и пытается всегда спровоцировать окружающих на конфликт, так в это время он к тому же испытывает довольно серьезные трудности со здоровьем.

Ребенок приходит домой со школы совершенно разбитым. У него с трудом хватает сил на то, что сделать домашнее задание, а о работе по дому и говорить не стоит.

Как можно помочь ребенку в этой ситуации? Давайте поговорим об этом более подробно.

Медики такие периоды называются периодами повышенной утомляемости.

Чаще всего такие периоды подростки переживают в конце учебного года.

Связаны периоды повешенной утомляемости с особенностями развития организма подростка.

В такое непростое время необходимо следить за тем, чтобы ребенок полноценно питался. Завтрак должен быть плотны, обед также должен содержать все, что необходимо организму. Следует также отметить, что в периоды повешенной утомляемости запретите ребенку питаться всухомятку.

Вам следует проследить, чтобы у ребенка было больше времени на отдых.

Постарайтесь выделить один день недели, и пусть подросток посвятит этот день только отдыху. В этот действительно выходной день, ребенок не должен ни ходить в магазин с родителями, ни заниматься работой по дому. Кроме всего сказанного выше имеют смысл пересмотреть распорядок дня подростка. Постарайтесь при этом больше времени выделять на сон. Не стоит также забывать и о возможности нарушения здоровья. Для того чтобы отклонить возможность проблем со здоровьем следует обратиться за помощью к терапевту.