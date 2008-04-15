Что следует знать о грыже?
Опасна осложнениями
Грыжа обычно проявляется при чихании, кашле, вставании с постели, поднятии тяжестей, физической работе.
При этом размер грыжи может меняться в зависимости от внутрибрюшного давления.
Если давление снижается, то часто грыжа вправляется сама, иногда ее можно вправить руками, но, увы, не каждая поддается вправлению.
Симптомы появления грыжи могут быть следующие:
1.Появляются частые запоры или поносы, при переедании может появляться тошнота, живот вздувается, появляется отрыжка.
2.Практически все время в области появившейся грыжи наблюдаются болевые ощущения.
Боль нерезкая, но давящая или ноющая, тянущая. Боль может усиливаться во время выполнения каких-либо физических упражнений, а также при долгом хождении или стоянии.
3.Могут возникнуть расстройства мочеиспускания при больших скользящих паховых грыжах.
Грыжа наиболее опасна не сама по себе, а своими осложнениями.
К осложнениям можно отнести следующие:
1.Травма грыжи.При любой травме необходима срочная операция. Травму можно получить как при прямом ударе в область грыжи, так и при падении.
Последствия травмы могут быть самыми различными. Возможно небольшое кровоизлияние в области грыжи, но может быть и тяжелое повреждение органов, вплоть до разрыва внутренних органов.
2.Воспаление грыжи.
3.Развитие кишечной непроходимости.
4.Ущемление грыжи.
Ущемление появляется примерно у 15% людей, страдающих от грыжи.
Если в течение двух часов кровообращение у пораженных органов не восстанавливается, то возникает очень сильный риск развития гангрены, а в этом случае счет уже идет на минуты.
Поэтому с любой грыжей стоит обратиться к врачу.