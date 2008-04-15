Что следует знать о грыже?

Грыжа обычно проявляется при чихании, кашле, вставании с постели, поднятии тяжестей, физической работе.

При этом размер грыжи может меняться в зависимости от внутрибрюшного давления.

Если давление снижается, то часто грыжа вправляется сама, иногда ее можно вправить руками, но, увы, не каждая поддается вправлению.

Симптомы появления грыжи могут быть следующие:

1.Появляются частые запоры или поносы, при переедании может появляться тошнота, живот вздувается, появляется отрыжка.

2.Практически все время в области появившейся грыжи наблюдаются болевые ощущения.

Боль нерезкая, но давящая или ноющая, тянущая. Боль может усиливаться во время выполнения каких-либо физических упражнений, а также при долгом хождении или стоянии.

3.Могут возникнуть расстройства мочеиспускания при больших скользящих паховых грыжах.

Грыжа наиболее опасна не сама по себе, а своими осложнениями.

К осложнениям можно отнести следующие:

1.Травма грыжи. При любой травме необходима срочная операция. Травму можно получить как при прямом ударе в область грыжи, так и при падении.

Последствия травмы могут быть самыми различными. Возможно небольшое кровоизлияние в области грыжи, но может быть и тяжелое повреждение органов, вплоть до разрыва внутренних органов.

2.Воспаление грыжи.

3.Развитие кишечной непроходимости.

4.Ущемление грыжи.

Ущемление появляется примерно у 15% людей, страдающих от грыжи.

Если в течение двух часов кровообращение у пораженных органов не восстанавливается, то возникает очень сильный риск развития гангрены, а в этом случае счет уже идет на минуты.

Поэтому с любой грыжей стоит обратиться к врачу.