Медики: Стабильность экономики зависит от гормональных всплесков

Специалисты из Кембриджского университета провели исследование и пришли к выводу, что стабильность мировой экономики частично зависит от гормональных всплесков трейдеров центров мировых финансов.

Согласно данным нового исследования, уровень тестостерона в крови брокеров напрямую зависит от прибыли, которую они делают. В то же время, гормон стресса кортизол способен оказывать влияние на то, насколько рискованные операции будет совершать в данный момент тот или иной трейдер.

В ходе исследования ученые измеряли уровень тестостерона в крови небольшой группы трейдеров-мужчин лондонского Сити в 11 часов утра и в 4 часа пополудни и сравнивали эти замеры с уровнем прибыли и убытка, зафиксированных в течение этого дня. Оказалось, что в те дни, когда прибыль превышала средние показатели, уровень тестостерона у брокеров был заметно выше.

Эксперты полагают, что данный феномен можно объяснить эффектом победителя, что наблюдается у спортсменов: даже небольшой успех в делах способствует увеличению уровня тестостерона, что, в свою очередь, подстегивает уверенность в себе и готовность к риску, а это повышает вероятность того, что и новая операция тоже станет прибыльной.

Однако в случае, если эта последовательность повторяется слишком часто, предупреждают специалисты, то тестостерона в крови становится чересчур много, а это постепенно снижает способность человека к принятию рациональных решений. В таких случаях рынок начинает резко расти - этот эффект известен под определением фондовый пузырь.

BBCrussian.com