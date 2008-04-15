Черника помогает от забывчивости

Если вы с возрастом становитесь забывчивым, то не стоит отчаиваться, так как ученые университета Рединга (University of Reading) и Пенинсульской медицинской школы (Peninsula Medical School) нашли решение этой проблемы.

Исследователи обнаружили, что пища, содержащая фитохимикаты, к примеру, черника, эффективно борется с проблемами памяти, которые с возрастом появляются у человека. Добавив в рацион чернику, по истечении 12 недель после эксперимента ученые пришли к выводу, что произошли значительные изменения в работе памяти, которые сохранились в течение всего периода проведения исследования.

Черника – лучший источник флавоноидов, особенно антоцианина и флавонола. Хотя сам механизм воздействия содержащихся в чернике молекул остается неизвестным, доказано, что эти вещества преодолевают гематоэнцефалический барьер. Считается, что они воздействуют на память посредством улучшения работы клеток мозга, налаживая клеточную связь и стимулируя регенерацию нервных волокон.

"24"