Украина и Всемирный Банк совместно преодолеют туберкулез и СПИД

Состоялась рабочая встреча директора проекта Всемирного Банка "Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине" Шиян Чао и министра здравоохранения Василием Князевичем, сообщили УНИАН в Минздраве Украины.

Как отметили собравшиеся, Всемирный банк убедился, что Украина способна реализовать общий проект и сможет уложиться в предусмотренные соглашением часовые рамки. Стороны обсудили конкретные направления деятельности, которые будут профинансированы и воплощены в жизнь на протяжении текущего года в рамках проекта "Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине".

Руководитель Сектора сопровождения международных программ Владимир Ивчук отметил: "Речь идет, о видах деятельности, которые можно реально завершить к окончанию проекта. Это обучение специалистов туберкулезной службы, закупка оборудования для служб туберкулеза, СПИДа, донорства, создания инструкций для туберкулезной службы, печать и обеспечение отчетными печатными формами всех заведений противотуберкулезной службы, это обеспечение лекарствами для лечения оппортунистичных инфекций в пределах страны всех центров СПИДА из расчета годовой потребностьи так далее".