Парламент рассмотрит вопрос отставки Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на брифинге.

Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании парламента в соответствии с предложениями профильного комитета.

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В то же время Гройсман не ответил на вопрос, будет ли на текущей неделе рассмотрена кандидатура на должность министра экологии и природных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 2 июля на брифинге в Министерстве здравоохранения Квиташвили заявил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал соответствующее заявление.