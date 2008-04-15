Выводы американских ученых просто потрясли мир. Они провели ряд исследований, в ходе которых пришли к выводу, что зачастую случается так, что мы толстеем, потому что хотим пить. На Западе все большую популярность приобретает диета, которая состоит лишь из правильного потребления воды, а также ограничения в употреблении жирных продуктов. Дело в том, что американские ученые обнаружили, что когда организму недостаточно воды, он испытывает стресс и головной мозг посылает импульсы, которые сходны с теми, которые посылаются в том случае, если человек голоден.

В результате, человек неверно расценив знаки своего организма, начинает есть, вместо того чтобы пить. Это приводит к тому, что люди потребляют больше пищи, чем им необходимо, а результатом этого и является ожирение.

Американские ученые подчеркивают, что в день следует выпивать по два-два с половиной литра воды, причем, следует подчеркнуть, что учитывается именно выпитая вода, а не чай, кофе и соки. Дело в том, что даже они меняют химический состав организма. Если человек будет выпивать необходимое количество воды в день, то съедать он будет значительно меньше, так как чувство голода будет посещать его реже.

Ученые также подчеркивают, что лучше отказаться от употребления различных газированных напитков, которые содержат вредные химические соединения, которые могут вызвать дополнительное обезвоживание организма.

Поэтому, прежде чем мучить себя диетами и доводить до изнеможения в тренажерных залах, для начала попробуйте просто больше пить. Эффект вас приятно удивит.