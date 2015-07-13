Волонтеры из Швейцарии привезли в черкасский госпиталь гуманитарную помощь

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, швейцарцы передали областному госпиталю 12 специальных кроватей, два десятка матрасов от пролежней. А еще – одежду для больных и персонала, лекарства и капельницы, мебель и оборудование.

Этот гуманитарный груз собрал швейцарский благотворительный фонд «24h-Help». Его президент Ирина фон Бург – украинка. В зоне АТО женщина впервые побывала этой весной, где попала под обстрел. С тех пор еще сильнее хочет помогать украинцам в борьбе с агрессором.

По ее словам, в Швейцарии сначала не очень понимали, что на самом деле происходит в Украине. Там хорошо сработала российская пропаганда. Однако когда во всем разобрались, то вместе с единомышленниками начали волонтерское дело. Швейцарцы возили в зону проведения АТО еду и одежду для украинских военных.

Главный врач Черкасского областного госпиталя для инвалидов войны Сергей Задорожный поблагодарил швейцарских благотворителей за помощь.

Президент «24h-Help» пообещала и далее поддерживать украинских бойцов.