Волонтеры из Швейцарии привезли в черкасский госпиталь гуманитарную помощь

09:26, 13 июля 2015
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Волонтеры из Швейцарии привезли в черкасский госпиталь для В Черкасский областной госпиталь для инвалидов войны, где сейчас лечатся участники АТО, волонтеры из Швейцарии сегодня привезли гуманитарную помощь на более чем сотню тысяч долларов.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" / УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, швейцарцы передали областному госпиталю 12 специальных кроватей, два десятка матрасов от пролежней. А еще – одежду для больных и персонала, лекарства и капельницы, мебель и оборудование.

Этот гуманитарный груз собрал швейцарский благотворительный фонд «24h-Help». Его президент Ирина фон Бург – украинка. В зоне АТО женщина впервые побывала этой весной, где попала под обстрел. С тех пор еще сильнее хочет помогать украинцам в борьбе с агрессором.

По ее словам, в Швейцарии сначала не очень понимали, что на самом деле происходит в Украине. Там хорошо сработала российская пропаганда. Однако когда во всем разобрались, то вместе с единомышленниками начали волонтерское дело. Швейцарцы возили в зону проведения АТО еду и одежду для украинских военных.

Главный врач Черкасского областного госпиталя для инвалидов войны Сергей Задорожный поблагодарил швейцарских благотворителей за помощь.

Президент «24h-Help» пообещала и далее поддерживать украинских бойцов.

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