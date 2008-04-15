Всех народных целителей ”возьмут на учет”

На заседании комиссий Мосгордумы в понедельник предложено ввести обязательную сертификацию целителей. Как сообщила на заседании председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, люди, называющие себя целителями, предъявляют документы, выданные различными некоммерческими организациями (академии, ассоциации целителей), выдавая их за дипломы целителей государственных органов здравоохранения. При этом правоохранительные органы не могут привлечь мошенников к ответственности в связи с отсутствием диплома единого установленного образца.

«В связи с этим необходимо ввести на уровне Российской Федерации обязательную сертификацию целителей, установить сертификаты единого образца и жесткий контроль за услугами, оказываемыми целителями», - отметила Стебенкова.

Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, депутаты решили доработать соответствующий проект законодательной инициативы и внести его на рассмотрение Думы.

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