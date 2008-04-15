Клинтон и Обама высказались за аборты

Кандидаты на пост президента США Хиллари Клинтон и Барак Обама на днях сделали весьма серьезное заявление: претенденты высказались за право женщин на аборт. Важность такого поступка заключается в том, что теперь потенциальные избиратели могут отвернуться от политиков, ведь и Клинтон, и Обама подчеркивают свою принадлежность к христианской религии, которая, как известно, осуждает аборты.

Свою точку зрения демократы выразили в ходе форума, посвященного вопросам веры и политики, который состоялся в Пенсильвании. К слову, именно в этом штате пройдут следующие предварительные выборы, результаты которых крайне важны для претендентов. Правда, учитывая то, что Клинтон, переживающая не лучшие времена, и Обама борются за голоса верующих избирателей, правильность их решения представляется довольно сомнительной.

Среди присутствующих было немало представителей различных религиозных общин. Вопросы, которые они задавали, касались в основном абортов, эвтаназии, ВИЧ, СПИДа, а также присутствия Бога в жизни кандидатов. Когда речь зашла о том, верят ли выступающие в то, что жизнь начинается в момент зачатия, Хиллари Клинтон ответила: "Я считаю, что потенциал для жизни берет начало при зачатии. Но для меня вопрос не только в потенциальной жизни, но и в жизнях других людей, имеющих к этому отношение". При этом Клинтон подчеркнула, что каждому человеку должно быть предоставлено право принимать экстремальные решения относительно прерывания беременности. Именно поэтому аборт должен оставаться юридически оправданной и безопасной процедурой, хотя применять его следует не очень часто.

В свою очередь, темнокожий кандидат заявил, что не может однозначно ответить на поставленный вопрос.

www.utro.ru