Минздрав планирует упростить процедуру оформления документации для закупок лекарств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили назвал 2015 год переходным, когда будет использован принцип как национальных государственных закупок, так и закупок через международные механизмы.

«Министерство планирует применять все механизмы, чтобы быстро и эффективно обеспечить людей необходимыми лекарствами. В этом году будет введено упрощение процедуры оформления документации, чтобы максимально ускорить процесс закупок», - отмечается в сообщении.

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Планируется также минимизировать участие Госфининспекции, что позволит ускорить декларирование цен. В течение следующей недели будет обнародована форма заявок для фармпроизводителей.

«Министерство имеет целью обеспечить прозрачность процесса государственных закупок лекарственных средств. Мы планируем предотвратить формальные основания для отклонения предложений участников. Также уменьшим количество документов, которые должны подавать участники конкурсных торгов в полтора раза, и, как результат, ожидаем уменьшения количества жалоб участников. Зато увеличится количество участников процедур и будет обеспечен принцип выбора минимальной цены на конкурентном рынке», отметил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

В числе предложенных Минздравом изменений: проведение еженедельных собраний с участниками процедур закупок с целью разъяснения и рассмотрения любых обращений для избежания обжалований; упрощение условий подготовки для участия в торгах путем установления возможности альтернативного подтверждения соответствия требованиям статей 16 и 17 Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок” по декларативному методу – предоставление от участника заполненной анкеты, а также удаление требований о предоставлении документов, информация в которых дублируется; изъятие требований по предоставлению в составе предложения конкурсных торгов гарантийных писем от производителей и представителей.