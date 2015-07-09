Бойцам АТО увеличена помощь на протезирование за границей

16:50, 09 июля 2015
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Кабинет министров Украины увеличил размер денежной помощи участникам антитеррористической операции на протезирование и ортезирование одной конечности за границей до 900 с 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в настоящее время прожиточный минимум в Украине составляет 1176 грн - УНИАН).

Львовский протезный завод / mil.gov.ua

Как сообщила пресс-служба Минсоцполитики, соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №465 от 8 июля 2015 года.

Кроме того, постановлением предусмотрено увеличение срока осуществления предварительной оплаты протезирования до трех месяцев с одного.

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Правительство также установило предельный размер государственной денежной помощи на послегарантийный ремонт протезов в сумме 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

По информации Минсоцполитики, участники боевых действий в Украине имеют право на льготы при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, на ежегодную одноразовую выплату денежной помощи и первоочередное обеспечение жильем, а также на ряд кредитных и медицинских льгот.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Павел Розенко ранее заявлял, что правительство направит 300 млн грн на обеспечение жильем членов семей погибших участников антитеррористической операции.

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