Медицинские учреждения Харьковщины получили от ООН гуманитарную помощь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня Фонд народонаселения ООН в Украине передал акушерско-гинекологические наборы для временно перемещенных лиц, которые проживают в Харьковской области.

Гуманитарную помощь получили Харьковская областная клиническая больница, а также городские и районные медицинские учреждения.

Читайте такжеВ Украине насчитали 1,37 миллиона вынужденных переселенцев

По словам директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александра Галацана, в области официально зарегистрировано около 180 тыс. переселенцев. Среди них - более 70 тыс. человек уже получили медицинскую помощь разных видов, в том числе 1,5 тыс.женщин, состоящих на акушерско-гинекологическом учета.

«Поэтому мы неоднократно просили и убеждали международные институты в необходимости оказания помощи нашей области. Теперь и Харькову, и районам, и областной клинической больнице, где находится региональный перинатальный центр, передано 39 наборов для оказания родопомощной помощи на сумму более 800 тыс. грн», - подчеркнул Галацан.

Заведующая родильным отделением перинатального центра Ирина Борзенко отметила, что с начала года здесь приняли роды у 80 жительниц Донецкой и Луганской областей, около 20 - находились на обследовании и лечении.

«Мы принимаем переселенцев с тяжелой экстрагенитальной патологией, поэтому все, что есть в наборах, - инструментарий, шовный материал и медицинские препараты, нам необходимо», - подчеркнула Борзенко.

Заместитель представителя Фонда народонаселения ООН в Украине Павел Замостьян заверил, что организация планирует оказывать помощь Харьковщине и в дальнейшем.