В парламенте зарегистрировано три законопроекта по реорганизации больниц - Квиташвили

В парламенте зарегистрированы три поданные законопроекты Минздрава о реорганизации медучреждений в рамках реформы отрасли - Квиташвили

Киев. 9 июля. УНИАН. В Верховной Раде Украины зарегистрированы три инициированные Министерством здравоохранения Украины законопроекты о реорганизации медицинских учреждений в рамках проведения реформы в здравоохранении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, переданном УНИАН.

По словам министра здравоохранения Александра Квиташвили, принятие этих законопроектов положит начало медицинской реформе, поскольку ими предусмотрено полное изменение системы управления учреждениями здравоохранения, позволит главврачам эффективно управлять финансами для лучшего удовлетворения потребностей пациентов.

Так, законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (регистрационный №2309а) предусмотрено установить упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения – бюджетных учреждений в государственные и коммунальные предприятия, в частности порядок переоформления лицензий.

Читайте такжеКабмин одобрил законопроекты Минздрава для проведения медицинской реформы

При этом предлагается установить, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме бюджетных учреждений) в текущем году, не будут изыматься, и могут использоваться таким учреждением на финансирование его деятельности (в частности, на обновление материально-технической базы). Такое неиспользование средств не может быть основанием для уменьшения финансирования в следующем бюджетном периоде.

Также законопроектом предусмотрено, что на переходный период государственные и коммунальные учреждения здравоохранения освобождаются от отчисления доли прибыли в соответствующие бюджеты.

«При этом предлагаемые нормы не приведут к потерям бюджета, ведь учреждения здравоохранения – бюджетные учреждения (в дальнейшем преобразованные государственные и коммунальные предприятия) в данный момент не осуществляют отчисления части своей чистой прибыли (дохода) в государственный бюджет и в пользу соответствующих территориальных громад, соответственно.

Кроме того, предлагаемые положения имеют целью создать условия для предоставления учреждениям здравоохранения возможности приобрести новое оборудование для оказания медицинских услуг, повышения уровня заработных плат, обновления материально-технической базы и тому подобное», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Другим законопроектом «О внесении изменения в подраздел 4 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (регистрационный №2310а) предусмотрено, что учреждения здравоохранения, которые реорганизуются из бюджетных учреждений в государственные и коммунальные предприятия сохранят за собой статус неплательщиков налога на прибыль на переходный период до 2020 года в рамках комплексной реформы учреждений здравоохранения.

Еще одним проектом закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (регистрационный № 2311а) предусмотрено, что финансирование государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и оплата их услуг по договорам о медицинском обслуживании населения определяются защищенными расходами бюджета.

Кроме того, предлагается поручить правительству при подготовке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» предусмотреть такой порядок распределения медицинской субвенции между местными бюджетами, который обеспечит предоставление соответствующим местным бюджетам медицинской субвенции в 2016 году в объеме, не меньшем чем в 2015 году, и расходы на административные расходы, связанные с реорганизацией государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в государственные и коммунальные предприятия.