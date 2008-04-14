Определены приоритетные направления развития отечественной фтизиатрии

На днях в Министерстве здравоохранения Украины состоялась научно-практическая конференция "Проблемы выявления, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в работе конференции приняли участие представители Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным болезням, ведущие специалисты Национального медицинского университета имени О.О.Богомольца, Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г.Яновского АМН Украины, заведующие кафедрами фтизиатрии медицинских университетов, специалисты Всеукраинского центра контроля за туберкулезом Минздрава Украины, главные врачи и заведующие организационно-методическими отделами региональных противотуберкулезных диспансеров.

Итогом работы конференции стало принятие резолюции, которая определила приоритетные направления развития фтизиатрии. В том числе относительно повышения эффективности организации и предоставления медицинской помощи больным ВИЧ-ассоциированным и химиорезистентным туберкулезом, а именно:

1. Рекомендовать Минздраву утвердить приказом " Клинический протокол предоставления медицинской помощи больным с заболеваниями - туберкулезом и ВИЧ-инфекцией ".

2. Рекомендовать Минздраву утвердить приказом " Протокол предоставления медицинской помощи больным химиорезистентным туберкулезом ".

3. Подготовить проект постановления КМУ " О нормах продовольственных и гигиенических наборов для лиц с впервые диагностированным заболеванием туберкулеза".

4. Подготовить проект постановления КМУ " О нормах расходов на приобретение медикаментов и перевязочных средств для больных туберкулезом ".

5. Продлить работу по совершенствованию компонентов системы мониторинга и оценки мероприятий Общегосударственной программы противодействия туберкулезу в 2007-2011 году.