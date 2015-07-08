Для гуманитарных грузов мирным жителям Донбасса необходим "зеленый коридор" - експерт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

По ее словам, штаб принял участие в переговорах с международными организациями с целью выработки графика прохождения колонн с помощью через блокпост в Волновахе. «Проблема заключалась в том, что если на пропускной пункт одновременно прибывают две колонны с гуманитарными грузами, то одна из них с очень большой долей вероятности может не успеть пройти досмотр в течение дня и будет вынуждена либо ночевать на трассе, либо возвращаться. Это приводит к нарушению графиков поставки. А учитывая что процедура прохождения и без того усложнена любые дополнительные проблемы являются критичными для людей, которые ждут помощь», - отметила Филь.

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Она подчеркнула, что консультации велись со специалистами Международного Комитета Красного креста и Продовольственной программы ООН.

«По нашей инициативе был составлен первый общий для всех гуманитарных миссий график прохождения колонн в июле 2015 г. Он согласован с логистами ООН и МККК, а также принят фискальной службой в качестве базового документа по гуманитарным грузам в июле 2015 года. Это электронный документ, к которому имеют доступ все заинтересованные стороны и который наполняется и согласовывается в режиме реального времени», - сказала Филь.

Она акцентировала, что штаб продолжает настаивать на мерах, которые улучшат ситуацию с доставкой помощи на неподконтрольные территории.

«Решением проблемы могут стать таможенного терминала для гуманитарных грузов в Мариуполе на базе таможенных складов расположенных в районе рынка «Азовский». В этом случае, грузы пройдут таможенный досмотр, машины будут опломбированы и получат соответствующие сопроводительные документы на территории терминала в Мариуполе. После этого, сформированная колонна организованно (в сопровождении машин ГАИ) выедет на таможенный пункт, в функции которого будет входить проверка сохранности пломб и наличие оформленных на терминале документов. Мы также считаем, что нужно ввести в штаб АТО при СБУ координатора от Гуманитарного сектора (им может быть представитель ООН) и принять закон, касающийся гумпомощи в кризисных ситуациях, который будет носить не заградительный, а стимулирующий характер», - отметила Филь.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко инициирует заседание Кабинета министров относительно организации «зеленых коридоров» для международных гуманитарных грузов.

В ближайшее время по инициативе президента должно состояться заседание Кабмина, посвященное вопросу «зеленых коридоров» на линии соприкосновения исключительно для международных гуманитарных миссий.