Из-за роста цен на продовольствие от голода погибнут миллионы людей

Президент Всемирного Банка /ВБ/ Роберт Зеллик призвал сегодня в Вашингтоне к незамедлительным действиям по сдерживанию роста цен на продовольствие.

По его словам, растущие цены на продукты питания становятся причиной голода и, как следствие, гибели людей. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно "оказывать максимальную помощь всем голодающим".

Зеллик призвал правительства всех государств до первого мая этого года выделить средства на программу ООН по борьбе с голодом, в рамках которой планируется потратить 500 млн долларов на нужды голодающих.

Удвоение "цен на продовольствие за последние три года может подтолкнуть миллионы людей к бедности". Такое мнение высказал журналистам Роберт Зеллик по итогам состоявшегося в воскресенье заседания Комитета по развитию ВБ и Международного валютного фонда /МВФ/.

Он подчеркнул, что "прежде всего речь идет о странах с низкими доходами". По его словам, "это может коснуться не только нынешнего, но и будущих поколений". При этом Зеллик отметил "определенный прогресс в развитии ситуации".

При этом Зеллик подчеркнул необходимость Дохийского раунда глобальных торговых переговоров, назвав их "чрезвычайно важными". В опубликованном коммюнике по итогам заседания говорится, что Комитет "приветствует укрепление усилий по достижению согласия на Дохийском раунде". "Мы подчеркиваем необходимость интеграции торговли в рамках национальных стратегий по развитию", говорится в коммюнике, авторы которого подчеркивают, что "это позволит повысить конкурентоспособность бедных стран".

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, в свою очередь, предупредил, что высокие цены на продовольствие могут свести на нет все успехи, которые были достигнуты в последние годы. Он подчеркнул, что Фонд уделяет данной проблеме большое внимание. "Мы сталкиваемся с огромной проблемой", - признал глава МВФ. По его словам, такая ситуация может оказать негативное влияние на ведущие экономики мира, так что "это не просто вопрос гуманитарной помощи".

В воскресенье официальный представитель Всемирной продовольственной программы /ВПП/ ООН Кристиан Бертийом заявила в Женеве, что резкий рост мировых цен на продукты питания "существенно осложняет реализацию программ предоставления гуманитарной помощи нуждающимся в продовольствии странам".

В рамках программ гуманитарной помощи ВВП поставляет ежегодно более 4 млн тонн продовольствия в 78 стран мира, что позволяет прокормить 73 млн человек, отметила она. "Но с июня 2007 года цены на основные продовольственные товары повысились в мире в среднем на 55 проц, что крайне осложняет нашу деятельность", - подчеркнула представитель ВПП. Кроме того, добавила Бертийом, затраты на гуманитарные операции увеличиваются за счет роста цен на нефтепродукты, что влечет за собой дополнительные транспортные расходы.

В конце марта ВПП обратилась к странам-донорам с просьбой о предоставлении дополнительно 500 млн долл на осуществление гуманитарных операций. В этой связи эксперты ВПП отмечают, что "не все страны-доноры ведут себя корректно". В частности, США предоставляют значительную часть помощи в виде продовольственных товаров, что позволяет им одновременно избавляться от излишков сельхозпродукции и поддерживать завышенный уровень государственного субсидирования национального агросектора. В свою очередь Канада и Япония сопровождают выделение средств на гуманитарные программы ВПП ООН условием, что закупки продовольствия должны осуществляться на их рынках.

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