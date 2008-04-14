Признаки беременности

Как узнать, наступила ли беременность? У вас уже не первый день задержки, грудь набухла, соски потемнели. Кроме того, по утрам вас тошнит, а запах любимых духов внезапно стал неприятен. Эти, а также некоторые другие признаки во многих случаях свидетельствуют об «интересном положении».

Самая простая и удобная возможность подтвердить беременность — воспользоваться домашним тестом на беременность, который можно купить в любой аптеке. Для верности можно повторить процедуру в течение нескольких дней. Если каждый раз на тестах проявляются две полоски, можно с очень высокой долей вероятности утверждать, что вы беременны.

После этого, не медля, отправляйтесь на прием к гинекологу. Врач осмотрит вас на кресле, и по характерным изменениям со стороны влагалища и матки сможет подтвердить наличие беременности. Кроме того, он может назначить анализ крови на гормон ХГЧ и УЗИ для установления срока беременности и исключения диагноза «внематочная беременность».