Возбуждено уголовное дело по факту смерти 5-месячного мальчика

В Тольятти (Россия) возбуждено уголовное дело по факту смерти в местной больнице 5-месячного ребенка. Об этом сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре /СКП/ РФ по Самарской области Ирина Дорошенко.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Санкции по данной статье предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Дело возбуждено по результатам проверки, проведенной по факту смерти 2 апреля этого года 5-месячного мальчика в нейрохирургическом отделении детской больницы. 1 апреля вечером ребенок упал дома с дивана и был госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом свода черепа". Утром 2 апреля малыш скончался. Родители мальчика написали заявление в прокуратуру с просьбой провести расследование, так как, по их мнению, врачи не приняли всех необходимых мер по спасению жизни ребенка.

"В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия", - пояснили в следственном управлении СКП РФ по Самарской области.

ami-tass.ru